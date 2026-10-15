На дорогах Москвы начали тестировать цветную навигацию. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Эксперимент проводят на проспекте Генерала Дорохова в сторону области перед МКАД. На дороге нанесли разметки двух цветов с интервалом в 15 метров: синий обозначает направление на северный участок кольцевой, красный – на южный. Те же цвета использовали на дорожных указателях.

Нововведение должно помочь автомобилистам заранее выбирать нужный съезд и избегать опасных маневров. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.