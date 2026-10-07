Путепровод длиной около 800 метров построят над путями МЦД-3 на улице Академика Королева. Он станет частью новой магистрали, которая соединит Московский скоростной диаметр с Ботанической улицей и Дмитровским шоссе.

Еще несколько путепроводов строят в разных районах Москвы. В Ново-Переделкине сооружение соединит Новоорловскую улицу с Проектируемым проездом № 389, а во Внукове появятся две новые дороги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.