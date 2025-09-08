Apple оштрафовали на 3,5 млн руб за неудаление контента

Фото: depositphotos/bernardojbp

Американская компания Apple оштрафована на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента. Решение вынес Таганский районный суд Москвы, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Согласно материалам дела, организацию признали виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.

Ранее Apple уже несколько раз штрафовали за это правонарушение. Кроме того, компании назначали штраф за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) по трем протоколам. По каждому из них – 2,5 миллиона рублей.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, поскольку в ходе заседания разглашалась конфиденциальная информация, касающаяся работы сервисов и переписки внутри компании.