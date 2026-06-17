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17 июня, 11:34

Технологии

На устройствах Apple стали доступны уведомления MAX

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Уведомления мессенджера MAX стали вновь доступны на устройствах Apple. В этом убедилась Москва 24.

Для активации функции нужно зайти в версию мессенджера для браузеров мобильных устройств, которая доступна по адресу web.max.ru. Для авторизации нужно будет ввести номер телефона и получить код.

Затем в браузере Safari следует нажать на три точки внизу экрана, выбрать опции "Поделиться", "Показать больше" и "Добавить на экран "Домой". После следующей авторизации в MAX пользователю нужно выбрать во всплывающем окне возможность получать уведомления о новых сообщениях.

Приложение мессенджера недоступно для скачивания в App Store с 3 июня. Компания Apple удалила MAX в связи с правилами соблюдения санкций.

Из-за этого мессенджер перестал отправлять уведомления о сообщениях и звонках на устройства Apple. Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский допускал, что пользователи мессенджера могут отказаться от устройств Apple и перейти на другие смартфоны.

Мессенджер MAX удалили из магазина приложений AppGallery

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