"Хезболла" провела 24 боевые операции против Израиля за сутки

Фото: 123RF.com/paulcowan

Ливанское шиитское движение "Хезболла" провело 24 боевые операции против армии Израиля за сутки. Об этом сообщила пресс-служба движения.

В том числе был нанесен ракетный удар по новому командному штабу ЦАХАЛ в Баяде. Кроме того, атакам подверглись израильские военные, техника и командные пункты в районах Бинт-Джбейль, Хиям, Накура, Дейр ас-Сирьян, Тайба, Тайр-Харфа, Баяда.

"Хезболла" использовала ударные БПЛА, ракеты и артиллерию. Были поражены военные бульдозеры D9 и танки "Меркава".

Там пояснили, что атаки являются ответом на удары по югу Ливана и нарушения режима прекращения огня со стороны Израиля.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

После этого движение "Хезболла" обстреляло израильскую территорию, что вызвало ответные действия со стороны Израиля. Позже обе стороны согласились на временное прекращение огня.

При этом американский лидер Дональд Трамп сообщил, что призвал главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху ограничиться точечными ударами по Ливану. Он призвал не уничтожать здания, так как это "выставляет Израиль в плохом свете".