Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая, 08:57

Политика

"Хезболла" провела 24 боевые операции против Израиля за сутки

Фото: 123RF.com/paulcowan

Ливанское шиитское движение "Хезболла" провело 24 боевые операции против армии Израиля за сутки. Об этом сообщила пресс-служба движения.

В том числе был нанесен ракетный удар по новому командному штабу ЦАХАЛ в Баяде. Кроме того, атакам подверглись израильские военные, техника и командные пункты в районах Бинт-Джбейль, Хиям, Накура, Дейр ас-Сирьян, Тайба, Тайр-Харфа, Баяда.

"Хезболла" использовала ударные БПЛА, ракеты и артиллерию. Были поражены военные бульдозеры D9 и танки "Меркава".

Там пояснили, что атаки являются ответом на удары по югу Ливана и нарушения режима прекращения огня со стороны Израиля.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

После этого движение "Хезболла" обстреляло израильскую территорию, что вызвало ответные действия со стороны Израиля. Позже обе стороны согласились на временное прекращение огня.

При этом американский лидер Дональд Трамп сообщил, что призвал главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху ограничиться точечными ударами по Ливану. Он призвал не уничтожать здания, так как это "выставляет Израиль в плохом свете".

Новости мира: в Маниле в ходе демонстраций сожгли чучела Трампа и Нетаньяху

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика