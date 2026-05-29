В Минэке заявили, что ограничение поставки товаров из Армении не скажется на экономике РФ

Введенные ограничения на поставки ряда товаров из Армении не скажутся на экономике России, в том числе на уровне инфляции. Об этом в беседе с газетой "Известия" заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Мы не заметим статистически этих всех цифр. Это нишевые достаточно товары. Основной объем мы всегда удовлетворяем за счет собственного производства, там, где надо", – сказал Решетников.

По его словам, Россия обладает достаточно диверсифицированной структурой поставщиков для внутреннего рынка. Несмотря на то что страна ценит каждого партнера, для экономики не возникнет никаких существенных проблем в данном случае, уверен министр.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 30 мая приостановит ввоз свежих помидоров, огурцов, перцев, зелени и клубники из Армении из-за частых нарушений. За этот год выявлен 181 случай карантинных объектов. Ограничения будут действовать до создания алгоритма по обеспечению безопасности поставок.