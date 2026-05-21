21 мая, 13:18Политика
Захарова заявила, что власти Украины хотят снизить возраст мобилизуемых до 18 лет
Украинские власти планируют снизить возраст граждан, подлежащих мобилизации в ВСУ для участия в войне с Россией, до 18 лет. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, выступление которой цитирует RT.
Уменьшение возрастного порога для призыва в ВСУ станет одной из мер по ужесточению мобилизации в стране. Данное решение, по словам дипломата, связано с требованиями западных спонсоров для получения новых многомиллиардных кредитов.
Ранее и немецкие СМИ обратили внимание на измененный подход руководства Украины к принудительной мобилизации. Журналисты утверждают, что меры становятся "все более стихийными".
Теперь сотрудники ТЦК в гражданской одежде проверяют прохожих на улицах и в транспорте, требуя документы воинского учета. Проверки проводят небольшие группы с участием женщин.
Это, как пояснили корреспонденты, снижает риск сопротивления, поскольку военнослужащих стало сложнее распознать.