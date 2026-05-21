Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 13:18

Политика

Захарова заявила, что власти Украины хотят снизить возраст мобилизуемых до 18 лет

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Украинские власти планируют снизить возраст граждан, подлежащих мобилизации в ВСУ для участия в войне с Россией, до 18 лет. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, выступление которой цитирует RT.

Уменьшение возрастного порога для призыва в ВСУ станет одной из мер по ужесточению мобилизации в стране. Данное решение, по словам дипломата, связано с требованиями западных спонсоров для получения новых многомиллиардных кредитов.

Ранее и немецкие СМИ обратили внимание на измененный подход руководства Украины к принудительной мобилизации. Журналисты утверждают, что меры становятся "все более стихийными".

Теперь сотрудники ТЦК в гражданской одежде проверяют прохожих на улицах и в транспорте, требуя документы воинского учета. Проверки проводят небольшие группы с участием женщин.

Это, как пояснили корреспонденты, снижает риск сопротивления, поскольку военнослужащих стало сложнее распознать.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика