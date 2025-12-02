Движение затруднено на Варшавском шоссе из-за аварии

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

ДТП произошло на Варшавском шоссе в районе села Ознобишино, дома 82, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте ЧП работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону центра затруднено, водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее автомобиль врезался в отбойник на Алтуфьевском шоссе. Предварительно, женщина за рулем иномарки не справилась с управлением и наехала на препятствие. От удара машину разорвало на две части. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии, находившаяся в салоне авто собака погибла.