14 человек госпитализированы после ДТП в Нижегородской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Нижегородской области"

В Нижегородской области 14 человек госпитализировали после ДТП с двумя автобусами и двумя автомобилями. Об этом заявили в региональном управлении Госавтоинспекции.

По данным ГАИ, авария произошла на трассе М-12 в Арзамасском районе.

"14 человек госпитализированы, один из них ребенок, троим оказывается помощь на месте", – добавили в ведомстве.

В свою очередь, глава Арзамаса Александр Щелоков сообщил, что тяжело пострадавших в результате ЧП нет. С места происшествия вывозят людей – это 106 человек. Их планируют временно разместить в местных гостиницах. Движение в сторону Казани перекрыто.

Пресс-служба "Автодора" отметила, что из-за ДТП возникли проблемы с движением транспорта на 437-м километре.

"Объезд по региональной дороге, съезд через развязку на 395-м километре М-12 в направлении Казани", – добавили в компании.

Ранее ДТП с участием автобуса произошло в Пермском крае. По данным следствия, микроавтобус ехал по трассе Пермь – Шадейка в сторону Екатеринбурга. В районе деревни Черепахи водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП погибли 7 человек, в том числе ребенок. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.