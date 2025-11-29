Автобус въехал в стоявшую на обочине маршрутку в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Автобус въехал в маршрутку в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

ДТП произошло вечером 29 ноября на 9-м километре трассы "Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец". По данным ведомства, водитель 1976 года рождения, находясь за рулем автобуса "ЛиАЗ", врезался в маршрутку, внутри которой не было пассажиров.

При этом маршрутка стояла на обочине из-за поломки. После столкновения транспортное средство съехало в кювет. В салоне автобуса находилось 5 человек. Однако никто из них пока не обращался за медпомощью.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее пять автомобилей столкнулись на 83-м километре внутренней стороны МКАД. Департамент транспорта Москвы предупреждал, что движение в районе места ДТП было затруднено на 2 километров. Именно поэтому автомобилистов попросили выбирать пути объезда. Однако сейчас движение на данном участке восстановлено.

