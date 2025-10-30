Дочь Марлен Дитрих умерла в возрасте 100 лет

Фото: legion-media.com/ARCHIVIO GBB

В США умерла дочь Марлен Дитрих, актриса Мария Рива. Ей было 100 лет, сообщает издание Washington Post.

"Мария Рива, актриса и писательница, которая большую часть жизни была, как она сама себя называла, служанкой своей матери, голливудской звезды немецкого происхождения Марлен Дитрих, скончалась", – говорится в сообщении.

Как уточнило издание, актриса ушла из жизни 29 октября в доме своего сына в городе Хиле в штате Нью-Мексико.

Рива родилась в 1924 году Берлине в семье Дитрих и режиссера Рудольфа Зибера. В 1930 году ее родители развелись и мать переехала с дочерью в Лос-Анджелес. Рива училась в актерской школе в Голливуде, а свою первую роль сыграла в 10 лет в киноленте "Распутная императрица", представ в образе юной Екатерины II.

В 1988 году она снялась в фильме Ричарда Доннера "Новая рождественская сказка", а затем прекратила актерскую деятельность. В 1993 году Рива опубликовала книгу "Марлен Дитрих", которая стала бестселлером.

За свои роли в кино она была удостоена премии "Эмми" в номинации "Лучшая актриса" в 1952 и 1953 годах.

