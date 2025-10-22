Умерла второй режиссер фильма "Москва слезам не верит" Овчинникова

Фото: телеграм-канал "Союз кинематографистов РФ"

Режиссер Наталья Овчинникова умерла на 76-м году жизни, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

В организации принесли соболезнования родным и близким режиссера, которая также являлась членом указанного Союза.

Овчинникова родилась в 1950 году. В 1984-м он окончила киноведческий факультет ВГИКа, а с 1970-го начала работать на "Мосфильме". Сначала она занимала должность помощника, а затем стала ассистентом кинорежиссера. С 2004 года она была на посту второго режиссера.

За время своей работы она сотрудничала с известными режиссерами, в числе которых были Эльдар Рязанов, Ролан Быков, Владимир Меньшов и Михаил Швейцар. Кроме того, Овчинникова принимала участие в создании фильмов "Москва слезам не верит", "Принцесса цирка", "Чучело" и других.