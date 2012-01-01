Эксперт Кунафин назвал главные критерии выбора живой новогодней ели

Елочные базары откроются 20 декабря в каждом округе столицы. Вместе с экспертами расскажем, где и за сколько в этом году можно приобрести законно срубленную ель, а также как выбирать искусственные варианты.

Искусственная, но красивая

При выборе искусственной ели важно, чтобы она не только радовала глаз, но и была удобной в использовании, рассказала Москве 24 дизайнер интерьеров Мария Соколова. По словам специалиста, в первую очередь нужно обратить внимание на качество сборки.



Мария Соколова дизайнер интерьеров Ветки должны крепко держаться, хвоя, иголки не должны осыпаться, а подставка нужна устойчивая. Особенно если в квартире есть дети или животные. Иначе они могут проглотить что-нибудь, случайно снести ель или разбить игрушки.

Эксперт подчеркнула, что на рынке можно найти ели со стационарными ветками и съемными: если первые быстрее собираются, то вторые легче хранить.

Специалист также рекомендовала обратить внимание на материал. По ее словам, ели из ПВХ стоят дешевле, но хвоя выглядит менее реалистично. Если хочется, чтобы ель выглядела как настоящая, лучше выбрать вариант из полиэтилена или комбинированную.

"У качественной ели не должно быть сильного химического запаха – если чувствуете резкий аромат, это плохой знак", – подчеркнула дизайнер.

Размер тоже имеет значение – высоту нужно выбирать в зависимости от помещения: для небольшой квартиры подойдут ели до 2 метров, а для просторной гостиной можно взять повыше – до 2,5–3 метров.



Мария Соколова дизайнер интерьеров Заснеженные создают ощущение зимней сказки и выглядят необычно. Еще один популярный вариант – ели со встроенной подсветкой. Это очень удобно, потому что не нужно тратить время на развешивание гирлянд. Плюс они достаточно аккуратные.

Стоимость зависит от размера ели, материала и бренда, заметила специалист. Бюджетные варианты можно найти в диапазоне от 3 до 7 тысяч рублей, модели среднего сегмента стоят 8–20 тысяч, а цена премиальных начинается от 25 тысяч, добавила дизайнер.

"Ель сегодня можно купить везде: в "Лемана ПРО" (Leroy Merlin) можно поискать недорогие модели среднего качества, в Hoff больше премиальных вариантов. На Ozon, Wildberries и других маркетплейсах вообще огромный выбор, но там обязательно надо читать отзывы", – посоветовала она.

Прямо из леса

При выборе живой ели в первую очередь необходимо ориентироваться на официальные базары, заметил в беседе с Москвой 24 начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.



Азамат Кунафин начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды На неофициальных елочных базарах ели продают браконьеры, которые рубят деревья незаконно, в том числе на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). А на официальных представлены специально выращенные в питомнике для продажи деревья.

Проверить законность спила и продажи можно по документам, заметил специалист.

"На официальных базарах у каждого продавца есть документы, в том числе документы на товар, который он продает. В них должно быть указано, в каком питомнике дерево было выращено и срублено, дата спила", – объяснил он.

Бумаги позволяют также определить свежесть дерева. По словам Кунафина, новогодние ели не хранятся больше месяца, поэтому на базарах будут продаваться те, которые были спилены в начале-середине и конце декабря.

Хранить ель тоже нужно правильно, подчеркнул эксперт. Чтобы дерево простояло дольше, его нужно поместить в резервуар с водой. Кроме того, в квартире должно быть достаточно влажно. Такого эффекта можно добиться с помощью постоянно опрыскивания ели или увлажнителя воздуха.



Азамат Кунафин начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Можно купить ель с корневой системой. Такое дерево будет стоять в горшке с землей. При покупке вам выдадут соответствующие инструкции, в которых в том числе будет указан и режим полива.

Весной ее можно будет высадить в саду. С точки зрения экологии это наиболее правильный вариант, подчеркнул эксперт.