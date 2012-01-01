Эксперт Кунафин назвал главные критерии выбора живой новогодней ели

Елочные базары откроются 20 декабря в каждом округе столицы. Вместе с экспертами расскажем, где и за сколько в этом году можно приобрести законно срубленную ель, а также как выбирать искусственные варианты.
Искусственная, но красивая
При выборе искусственной ели важно, чтобы она не только радовала глаз, но и была удобной в использовании, рассказала Москве 24 дизайнер интерьеров Мария Соколова. По словам специалиста, в первую очередь нужно обратить внимание на качество сборки.
Эксперт подчеркнула, что на рынке можно найти ели со стационарными ветками и съемными: если первые быстрее собираются, то вторые легче хранить.
Специалист также рекомендовала обратить внимание на материал. По ее словам, ели из ПВХ стоят дешевле, но хвоя выглядит менее реалистично. Если хочется, чтобы ель выглядела как настоящая, лучше выбрать вариант из полиэтилена или комбинированную.
"У качественной ели не должно быть сильного химического запаха – если чувствуете резкий аромат, это плохой знак", – подчеркнула дизайнер.
Размер тоже имеет значение – высоту нужно выбирать в зависимости от помещения: для небольшой квартиры подойдут ели до 2 метров, а для просторной гостиной можно взять повыше – до 2,5–3 метров.
Стоимость зависит от размера ели, материала и бренда, заметила специалист. Бюджетные варианты можно найти в диапазоне от 3 до 7 тысяч рублей, модели среднего сегмента стоят 8–20 тысяч, а цена премиальных начинается от 25 тысяч, добавила дизайнер.
"Ель сегодня можно купить везде: в "Лемана ПРО" (Leroy Merlin) можно поискать недорогие модели среднего качества, в Hoff больше премиальных вариантов. На Ozon, Wildberries и других маркетплейсах вообще огромный выбор, но там обязательно надо читать отзывы", – посоветовала она.
Прямо из леса
При выборе живой ели в первую очередь необходимо ориентироваться на официальные базары, заметил в беседе с Москвой 24 начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.
Проверить законность спила и продажи можно по документам, заметил специалист.
"На официальных базарах у каждого продавца есть документы, в том числе документы на товар, который он продает. В них должно быть указано, в каком питомнике дерево было выращено и срублено, дата спила", – объяснил он.
Бумаги позволяют также определить свежесть дерева. По словам Кунафина, новогодние ели не хранятся больше месяца, поэтому на базарах будут продаваться те, которые были спилены в начале-середине и конце декабря.
Хранить ель тоже нужно правильно, подчеркнул эксперт. Чтобы дерево простояло дольше, его нужно поместить в резервуар с водой. Кроме того, в квартире должно быть достаточно влажно. Такого эффекта можно добиться с помощью постоянно опрыскивания ели или увлажнителя воздуха.
Весной ее можно будет высадить в саду. С точки зрения экологии это наиболее правильный вариант, подчеркнул эксперт.
Помимо этого, с 14 по 30 декабря в Московской области можно будет самостоятельно срубить новогоднее дерево. Как рассказали в комитете лесного хозяйства Подмосковья, специальные питомники будут открыты в Дмитровском, Ульянинском и Сергиево-Посадском лесничествах.
В свою очередь, те, кто хочет купить законно срубленную ель уже сейчас, могут найти варианты в специализированных магазинах. Например, на сайте гипермаркета OBI стоимость срезанного дерева варьируется от 1,5 до 20 тысяч рублей в зависимости от высоты, вида и сорта. На маркетплейсах "Яндекс Маркет" или Wildberries разброс цен такой же, плюс некоторые ели идут в наборе со специальными подставками и питательными средствами.