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11:27

В Подмосковье создали аэромобильную группу для реагирования на пожары

общество безопасность

11:27

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэромобильная группировка численностью 200 человек создана на базе специализированных пожарно-спасательных частей для оперативного реагирования на природные пожары в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главке МЧС.

"Создана аэромобильная группировка главного управления в составе 200 человек и 29 единиц техники на базе специализированных пожарно-спасательных частей", – сказали агентству.

Группировка в любой ситуации готова к реагированию в любой точке Московской области и в сопредельных субъектах РФ.

Пожароопасный сезон в Подмосковье в этом году может начаться раньше сроков. Это связано с тем, что в регионе рано растаял снег и было мало осадков. Авиационную разведку лесов на территории Московской области будут вести 9 воздушных судов и 29 беспилотных летательных аппаратов.

общество безопасность

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