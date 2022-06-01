Ботаник посоветовал москвичам отказаться от выращивания овощей на балконе

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Москвичам нет смысла выращивать на балконе овощи или ягоды, поскольку это не позволяет заметно сэкономить на продуктах. Такое мнение в беседе с "Мослентой" высказал специалист по комнатными растениями Главного ботанического сада РАН Александр Барне.

Он рассказал о знакомой ему семье, которая выращивала дома помидоры. В сезон кустами этого овоща заставлены все подоконники и балкон в их квартире, благодаря чему они могут не покупать помидоры в магазине. Тем не менее ухаживать за растениями приходится всей семье.

По словам Барне, на домашний огород уходит много времени и сил, которые не стоят полученной экономии средств. Заниматься этим следует разве что в качестве хобби, считает специалист.

Ранее москвичам рассказали, что травы для чая лучше выращивать дома, поскольку магазинные смеси перед продажей проходят специальную обработку, что снижает их пользу. Так, самостоятельно можно вырастить базилик, ромашку, кинзу, лаванду, мелиссу и мяту, розмарин, зверобой и тимьян, а также лемонграсс, фенхель, мудрец и альт.

