В Союзе садоводов рассказали, как уберечь посадки от града

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Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в разговоре с Москвой 24 рассказал, что единственный способ сохранить растения от града – предварительно накрыть их.

Ранее жителей РФ предупредили об опасных природных явлениях, которые могут произойти летом. В этот период их число возрастает в восемь раз, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, возможны не только сильные дожди, молнии, но и град, который несет опасность для крыш домов и людей.





Андрей Туманов председатель Московского союза садоводов У московских дачников, как правило, нет огромных площадей посадок. Поэтому накрыть грядки можно чем угодно – натяните над растениями брезент, старый плащ или палатку. Как только прогноз станет благоприятный, уберите это.

Если град побьет листья некоторых растений, то это не повод ставить крест на урожае, рассуждает Андрей Туманов.

"Даже если град побьет посадки, все нормально восстанавливается. Дырявые, измочаленные листья капусты – в этом нет ничего страшного. Ведь все растет изнутри, и главное – обеспечить благоприятную почву", – объясняет он.

По словам эксперта, ливни тоже не вредят урожаю. "Наоборот, после такой жары для посадок это в плюс. Главное, чтобы грядки были сделаны правильным образом и вода не застаивалась", – уточнил специалист.





Андрей Туманов председатель Московского союза садоводов Например, картофельные грядки должны быть сделаны вдоль огорода, а не поперек, чтобы стекала лишняя вода. Если вы замечаете, что вода застаивается, – это повод в следующем году изменить положение грядок.

Ранее дачникам напомнили, что, занимаясь грядками, следует избегать максимальной солнечной активности. Все работы лучше проводить до 10:00 и после 16:00. Кроме того, необходимо размяться, прежде чем приступать к серьезной физической нагрузке вроде вскапывания земли.

