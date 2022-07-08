В Союзе садоводов рассказали, как уберечь посадки от града

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Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в разговоре с Москвой 24 рассказал, что единственный способ сохранить растения от града – предварительно накрыть их.
Ранее жителей РФ предупредили об опасных природных явлениях, которые могут произойти летом. В этот период их число возрастает в восемь раз, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, возможны не только сильные дожди, молнии, но и град, который несет опасность для крыш домов и людей.
Если град побьет листья некоторых растений, то это не повод ставить крест на урожае, рассуждает Андрей Туманов.
"Даже если град побьет посадки, все нормально восстанавливается. Дырявые, измочаленные листья капусты – в этом нет ничего страшного. Ведь все растет изнутри, и главное – обеспечить благоприятную почву", – объясняет он.
По словам эксперта, ливни тоже не вредят урожаю. "Наоборот, после такой жары для посадок это в плюс. Главное, чтобы грядки были сделаны правильным образом и вода не застаивалась", – уточнил специалист.
Ранее дачникам напомнили, что, занимаясь грядками, следует избегать максимальной солнечной активности. Все работы лучше проводить до 10:00 и после 16:00. Кроме того, необходимо размяться, прежде чем приступать к серьезной физической нагрузке вроде вскапывания земли.
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