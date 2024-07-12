В ГД внесен проект о штрафах для губернаторов за борщевик в населенных пунктах

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Депутаты во главе с главой ЛДПР Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, который предлагает штрафовать губернаторов за борщевик на землях населенных пунктов. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Парламентарии хотят установить необходимость проведения мероприятий по защите земель российских населенных пунктов от зарастания сорными растениями. Чтобы установить ответственность за невыполнение таких требований, предлагается внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях и ввести штраф главе субъекта РФ в размере от 20 до 50 тысяч рублей.

По словам авторов проекта, сейчас в соответствии с федеральным законодательством мероприятия по защите от зарастания сорными растениями проводятся только на сельскохозяйственных угодьях.

Ранее депутаты ГД одобрили в первом чтении законопроект, согласно которому владельцы дачных участков должны принимать меры для борьбы с борщевиком. Правило может стать обязательным уже с 1 сентября 2024 года. Более того, депутаты обсуждали возможность финансирования мероприятий по борьбе с борщевиком.

