Ограничения на полеты введены в аэропортах Саратова и Тамбова

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов объявили в аэропортах Саратова и Тамбова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее минтранс РФ провел переговоры с авиавластями Турции с участием авиакомпании Turkish Airlines по проблеме с недоставкой багажа российских туристов. Турецкая сторона заверила, что ситуация будет исправлена. Минтранс, Росавиация и аэропорт Внуково держат ситуацию под контролем.

Россия и Саудовская Аравия с 1 августа запустили регулярное авиасообщение. Авиакомпания Flynas сможет выполнять рейсы 4 раза в неделю до конца текущей весенне-летней навигации (25 октября), на самолетах Airbus A320/330.