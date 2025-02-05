Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что знает о пропавшем на СВО зяте

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Зять Иосифа Пригожина Евгений Ткаченко перестал выходить на связь после того, как его сослуживец заявил, что тот получил ранение. Ситуацию прокомментировал продюсер телеканалу "360".

Пригожин рассказал, что супруг его дочери отправился на СВО в декабре 2023 года. По словам продюсера, он выполнял боевые задачи на Купянском направлении. Однако зять не выходит на связь уже больше года.

"Последний раз он прислал сообщение: "Я вас очень люблю", – отметил Пригожин, добавив, что после этого ему звонил сослуживец Ткаченко и заявил, что тот получил ранение.

Затем семья выяснила, что Ткаченко нигде нет.

"Поначалу было очень тяжело. Сейчас тоже трудно. <… > Я думаю, что Даная, наверное, уже отчаялась совсем и поняла, что надо включать SOS. Я, естественно, ищу, как могу", – заключил продюсер.

О пропаже Ткаченко на СВО сообщила в своем телеграм-канале дочь Пригожина. По ее словам, муж уже больше года числится без вести пропавшим. При этом она попросила не жалеть ее, но подчеркнула, что очень переживает за судьбу 28-летнего супруга.

Ткаченко и Пригожина соединили себя узами брака в 2022 году, в через несколько месяцев у них родился сын.

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