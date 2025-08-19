Брат депутата Госдумы Виталия Милонова погиб в зоне СВО

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Брат депутата Госдумы Виталия Милонова Александр погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщает RT со ссылкой на аппарат парламентария.

Мужчина проходил службу на добровольной основе в 3-й общевойсковой армии, в одном из подразделений разведки ЛНР. Во время боевых действий он получил ранение и был переведен на медицинскую службу в госпиталь.

Позже состояние здоровья мужчины резко ухудшилось, поэтому через некоторое время он скончался. Брата Милонова отпели по православному обряду в Санкт-Петербурге со всеми воинскими почестями.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что его зять Евгений Ткаченко погиб в зоне СВО на Украине. Музыкальный деятель заявлял, что мужчина перестал выходить на связь после того, как его сослуживец заявил, что тот получил ранение.

Ткаченко находился в зоне спецоперации с декабря 2023 года. Он выполнял задачи на купянском направлении. Мужчина был в браке с дочерью Пригожина с 2022 года. Они воспитывали сына.

