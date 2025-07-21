Общавшийся с Путиным учитель ОБЖ Старунов погиб в зоне СВО

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Участник спецоперации, учитель ОБЖ Геннадий Старунов, общавшийся с Владимиром Путиным, погиб в зоне СВО. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на гендиректора АНО "Россия – страна возможностей" (РСВ), ректора мастерской управления "Сенеж" Андрея Бетина.

По его словам, в мае Старунов участвовал в заседании набсовета президентской платформы РСВ, где пообщался с российским лидером и рассказал ему о своем блоге "Фронтовые заметки". Кроме того, он предложил сформировать предподготовку бойцов СВО, чтобы они могли принимать участие в конкурсах РСВ.

Как отметил гендиректор организации, учитель ОБЖ прибыл на заседание практически с линии боевого соприкосновения. Тогда он был в отпуске. На вопрос Путина, с каких пор он находится в зоне спецоперации, мужчина ответил, что с октября 2022 года.

В июле этого года глава государства поручил создать предложенную учителем систему. За ее разработку возьмется РСВ совместно с РАНХиГС.

"Геннадий, твоя идея будет реализована. Ты ушел, но твое дело останется – как память о человеке, который думал не только о сегодняшнем дне, но и о будущем тех, кто сейчас на передовой", – добавил Бетин.

Ранее в зоне СВО погиб бывший министр по делам территориальных образований Саратовской области Павел Беликов. Он выполнял боевую задачу в районе села Марковского Луганской Народной Республики (ЛНР).

По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, имя Беликова будет вписано в историю Новоузенского района и региона "как пример мужества, самоотверженности и любви к Родине".

