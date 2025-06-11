Бывший министр Саратовской области Павел Беликов погиб в зоне СВО

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Бывший министр по делам территориальных образований Саратовской области Павел Беликов погиб в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новоузенского района.

"Беликов был человеком долга и чести, он посвятил свою жизнь служению своей стране и народу. Его решение встать на защиту Родины в трудный час и стать воином – это поступок настоящего патриота, достойный уважения и памяти", – заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Глава региона выразил искренние соболезнования родственникам погибшего. Он добавил, что имя Беликова будет вписано в историю Новоузенского района и Саратовской области "как пример мужества, самоотверженности и любви к Родине".

Прощание с экс-министром состоялось в среду, 11 июня. В заявлении администрации Новоузенского района сказано, что Беликов погиб во вторник, 3 июня, во время выполнения боевой задачи в районе села Марковское Луганской Народной Республики (ЛНР).

Беликов в 2008 году был министром регионального развития Саратовской области, а через год стал министром по делам территориальных образований. В 2012 году он ушел со своей должности. Спустя время Беликов возглавил Консервный завод ФСИН России, а в 2018 году был признан виновным по делу о хищениях на предприятии и приговорен к 8 годам и 6 месяцам колонии.

Ранее 32-летний военный священник иерей Антоний Савченко погиб в зоне СВО. Он был настоятелем храма святого благоверного князя Дмитрия Донского при воинской части № 64044 и клириком Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова.

Савченко погиб при исполнении пастырских обязанностей в результате удара РСЗО HIMARS. Владимир Путин присвоил ему звание Героя России.

