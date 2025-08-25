Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Второй племянник шоумена Сергея Зверева погиб в зоне СВО, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на слова артиста.

Зверев рассказал, что его родственник Игорь находился на фронте с осени 2022 года. За время службы он был награжден орденом Жукова.

"Мы об этой трагедии узнали только что. Мой племянник был охотником, поэтому его мобилизовали одним из первых. Игорь совсем молодой: 1996 года рождения. Когда ему пришла повестка, он сразу пошел в военкомат. Потому что понимал, долг каждого мужчины – защитить свою страну. В нашей большой семье чувство патриотизма прививают с детства", – рассказал Зверев.

Подробности смерти неизвестны, поделился шоумен. Сообщается только то, что Игорь отправился на задание вместе со своим сослуживцем, но с него не вернулся.

Зимой этого года артист похоронил еще одного племянника Андрея, которого тоже мобилизовали. Парень лишился жизни за несколько дней до отпуска.

"Память и об Игоре, и об Андрее будет жить в наших сердцах вечно. Воины не умирают", – говорит Зверев.

Ранее сообщалось, что брат депутата Госдумы Виталия Милонова погиб в зоне спецоперации. Мужчина получил ранение и был переведен в госпиталь, где его состояние ухудшилось и он скончался. Бойца отпели по православному обряду в Санкт-Петербурге со всеми воинскими почестями.