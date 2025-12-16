IJBM: дневная сонливость может увеличить риск развития псориаза

Фото: 123RF.com/sakkmesterke

Люди, не поддерживающие здоровый и стабильный режим сна, чаще сталкиваются с развитием псориаза. Такой вывод сделали ученые из Медицинского университета Аньхоя, передает "Газета.ру".

Результаты исследования, в ходе которого проанализировали данные более 405 тысяч человек, опубликованы в International Journal of Behavioral Medicine.

За добровольцами наблюдали в среднем 14 лет, оценивая качество сна. Особое внимание уделялось продолжительности, хронотипу (времени отхода ко сну и пробуждения. – Прим. ред.), наличию бессонницы, храпа и дневной сонливости. На основе этих параметров каждому участнику присваивали общий "балл качества сна".

Выяснилось, что чем выше был этот показатель, тем ниже оказывался риск псориаза. У людей с наиболее здоровым режимом сна вероятность развития заболевания была примерно на треть ниже, чем у тех, кто чаще сталкивался с нарушениями. Подобная связь сохранялась и для других форм болезни, включая псориатический артрит.

При этом отсутствие дневной сонливости снижало риск псориаза почти на 20%. Остальные положительные характеристики сна оказывали более умеренный, но устойчивый защитный эффект. Особенно заметна эта зависимость была у людей моложе 60 лет.

Ученые подчеркнули, что исследование не доказывает причинно-следственную связь, однако результаты говорят о том, что сон – важный и потенциально управляемый фактор, который может играть роль в профилактике хронических воспалительных заболеваний кожи.

Ранее врач-терапевт Светлана Бурнацкая заявила, что нехватка качественного сна ослабляет иммунитет: снижается активность Т-лимфоцитов и выработка интерферонов. Чтобы его укрепить, важно ложиться в одно и то же время, а также за 30–60 минут до сна отложить гаджеты. Вместо этого можно почитать или помедитировать.