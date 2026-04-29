Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 14:06

Город

В районе Внуково появятся два новых перехватывающих паркинга

Фото: Ольга Ткаченко

В районе Внуково вблизи станции метро "Рассказовка" до конца 2026 года будут введены в эксплуатацию два перехватывающих паркинга на 1 140 машино-мест. Благодаря этим проектам пересадка с автомобиля на метро станет удобнее. Об этом сообщил Герой России, депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Дмитрий Саблин.

"Строительство перехватывающих паркингов во Внуково – часть "Народной программы" партии "Единая Россия" и системной работы по развитию транспортной инфраструктуры в ТиНАО. Район активно застраивается новыми жилыми кварталами, и транспортная инфраструктура должна успевать за этим ростом. Совместно с профильными департаментами города мы разработали план, который позволит ввести оба объекта в эксплуатацию до конца текущего года", – сказал он.

Как уточнил Саблин, первый паркинг на 840 автомобилей на улице Анны Ахматовой уже построен и готовится к открытию. Второй – многоуровневый, на 300 машино-мест на улице Корнея Чуковского – находится в завершающей стадии строительства: подземная часть готова, металлоконструкции смонтированы, ведутся работы по устройству дождевой канализации и инженерных систем.

Депутат отметил, что развитие сети перехватывающих паркингов – один из приоритетов столичной транспортной стратегии до 2030 года. Сегодня в городе работают 124 такие парковки на 18 тысяч машино-мест, а суммарное число бесплатных размещений автомобилей на них превысило 10 миллионов.

Паркинги работают по следующему принципу: водитель оставляет машину и продолжает поездку на общественном транспорте. Стоянка не оплачивается, если совершены минимум две поездки на метро, МЦК или МЦД с единой картой оплаты, при этом первая поездка должна начинаться с ближайшей к парковке станции.

Найти удобное место, где оставить автомобиль, можно на сайте "Московского паркинга" или в приложении "Парковки России".

Ранее столичные власти выставили на торги 75 машино-мест в паркинге жилого дома в районе Люблино. Их площадь составляет от 13,3 до 19,1 квадратного метра. Паркинги находятся в доме 50 по Краснодонской улице.

"Новости дня": Минтранс РФ прорабатывает механизм постоплаты за парковку

Читайте также


город

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика