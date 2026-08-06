Верховный суд Швеции оставил в силе решение передать Украине сухогруз Caffa

Фото: kustbevakningen.se

Верховный суд Швеции отклонил жалобу на решение о передаче Украине сухогруза Caffa, задержанного в марте в балтийских проливах, сообщил телеканал SVT.

"Верховный суд рассмотрел материалы и не нашел оснований для предоставления разрешения на обжалование", – говорится в судебном документе.

Решение является окончательным, судебный процесс завершен. Теперь шведские власти смогут приступить к передаче судна.

Сухогруз Caffa был задержан береговой охраной Швеции в марте. Из 11 членов экипажа 10 были гражданами России. Моряков отпустили 12 мая, судно оставалось в порту Треллеборга пустым и закрытым.

При этом задержание судна произошло по требованию Киева. Украина направила в Швецию запрос о выдаче сухогруза на основании того, что до этого он ходил под российским флагом и использовался для вывоза зерна.