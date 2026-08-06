06 августа, 15:53Политика
Верховный суд Швеции оставил в силе решение передать Украине сухогруз Caffa
Фото: kustbevakningen.se
Верховный суд Швеции отклонил жалобу на решение о передаче Украине сухогруза Caffa, задержанного в марте в балтийских проливах, сообщил телеканал SVT.
"Верховный суд рассмотрел материалы и не нашел оснований для предоставления разрешения на обжалование", – говорится в судебном документе.
Решение является окончательным, судебный процесс завершен. Теперь шведские власти смогут приступить к передаче судна.
Сухогруз Caffa был задержан береговой охраной Швеции в марте. Из 11 членов экипажа 10 были гражданами России. Моряков отпустили 12 мая, судно оставалось в порту Треллеборга пустым и закрытым.
При этом задержание судна произошло по требованию Киева. Украина направила в Швецию запрос о выдаче сухогруза на основании того, что до этого он ходил под российским флагом и использовался для вывоза зерна.