В британских ресторанах и клубах запретят использование очков Meta с функцией видеозаписи

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В британских ресторанах, пабах, театрах и закрытых клубах запретят использование очков Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) с функциями видеозаписи и ИИ для сохранения конфиденциальности клиентов и персонала. Об этом сообщила газета Guardian.

Как отметили журналисты, заведения опасаются, что устройства будут использованы для съемки посетителей без их согласия, а записанные видео будут опубликованы в соцсетях. Хотя в Meta подчеркивали, что при использовании камеры загорается маленький светодиод, было несколько случаев, когда люди жаловались на то, что их снимали без разрешения.

Ранее в Сингапуре задержали мужчину, который снимал женщин под юбками в метро. Сотрудники полиции не раскрыли личность злоумышленника. Однако, по их словам, ему 30 лет. Оказалось, что во время задержания мужчина получил травмы.