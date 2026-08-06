Rockstar Games анонсировала "расширенный показ" GTA 6 27 августа

Фото: rockstargames.com

Rockstar Games объявила дату первой полноценной демонстрации игры GTA 6. Показ состоится 27 августа в 22:00 по московскому времени, сообщили в аккаунте студии в соцсети X.

Премьера пройдет эксклюзивно на стриминговом сервисе Netflix. Разработчики пообещали показать "расширенный взгляд" на игру. Предположительно, речь идет о большом трейлере с демонстрацией игрового процесса. Страница трансляции уже появилась на платформе.

Тем, кто не пользуется Netflix, придется подождать – запись презентации будет опубликована на официальном YouTube-канале Rockstar Games спустя шесть часов после ее премьеры.

GTA 6 выйдет 19 ноября. Игроки ждали ее больше 10 лет. Предыдущую версию игры выпустили в 2013 году.

События GTA VI развернутся в штате Леонида. Главной локацией традиционно станет Вайс-Сити. Центральными персонажами истории станут Люсия и Джейсон.