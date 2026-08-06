В МВД Черногории подтвердили, что найденное тело принадлежит россиянину Соломатину

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Министерство внутренних дел Черногории подтвердило, что обнаруженное ранее тело принадлежит россиянину Георгию Соломатину. Об этом сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Соломатин пропал в Черногории после концерта группы "Мумий Тролль". Утверждалось, что 31 июля он поехал из города Бар в Будву на выступление коллектива, однако после мероприятия мужчина перестал выходить на связь и ничего не сообщал своей семье.

Для поисков мужчины привлекли более тысячи волонтеров. Они проверяли места вдоль трассы из Бара в Будву, осматривали придорожные кафе и оставляли там листовки с информацией о пропавшем.

Позже СМИ сообщили, что тело россиянина обнаружили 4 августа. По неподтвержденной официально информации, рассматривается версия о суициде.