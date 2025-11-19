Глава СК Бастрыкин запросил разрешения на возбуждение дел против шести судей

Фото: ТАСС/Алексей Смагин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей. Об этом сообщили в пресс-службе Высшей квалификационной коллегии судей.

"Квалифколлегия рассмотрит представления председателя СК РФ о даче согласия на возбуждение уголовных дел", – следует из сообщения.

Уточняется, что дела планируется инициировать против судей, которые либо находятся в активной службе, либо уже вышли в отставку.

Ранее Бастрыкин потребовал дать аналогичное согласие в отношении зампреда Ленинского районного суда Курска Ольги Петровой. В частности, она обвиняется в получении взятки.

Вместе с тем глава СК призвал завести дело против бывшего мирового судьи судебного участка № 7 Нальчикского района Кабардино-Балкарии Мухамеда Темботова. Ему инкриминируют получение пяти крупных взяток и одной мелкой.