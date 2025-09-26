ВККС прекратила полномочия судьи Верховного суда РФ Момотова

Фото: ТАСС/Коротаев Артем

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ досрочно прекратила полномочия судьи Верховного суда, председателя Совета судей России Виктора Момотова. Об этом сказано на сайте ВККС.

Уточняется, что решение было принято в связи с его письменным заявлением, а также на основании закона "О статусе судей в Российской Федерации", то есть за совершение поступка, порочащего честь и достоинство судьи.

Ранее Генпрокуратура России потребовала изъять 95 объектов недвижимости Момотова. Выяснилось, что судья извлекал доход в особо крупном размере для себя, своих родственников и подконтрольных лиц. Он скрывал это от органов контроля, а также осуществлял на территории нескольких регионов страны незаконную предпринимательскую деятельность.

До этого председатель СК России Александр Бастрыкин попросил разрешение на возбуждение уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного округа Альберта Тришкина.

Он подозревается в том, что во время дорожного конфликта выстрелил в ногу таксисту из незарегистрированного травматического оружия. В итоге Тришкин подал в отставку, его просьбу удовлетворила ВККС.

