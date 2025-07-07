Бастрыкин попросил разрешение на возбуждение уголовного дела против судьи Тришкина

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Председатель СК России Александр Бастрыкин попросил разрешение на возбуждение уголовного дела против судья 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на повестку дня Высшей квалификационный коллегии судей (ВККС).

Тришкин подозревается в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти к социальной группе и с применением оружия. Других подробностей дела не приводится.

До прихода в военный суд в 2016 году Тришкин занимал пост заместителя председателя Мещанского райсуда Москвы. В настоящий момент он рассматривает уголовное дело лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов).

Ранее Бастрыкин запросил доклад по жалобам на группу лиц на чердаке дома в Москве. Появилась информация, что в одном из многоквартирных домов на чердаке обустраивают жилые помещения. При этом владелец помещений чердака на жалобы не реагирует.

По данному факту организована доследственная проверка. Центральный аппарат ведомства взял на свой контроль исполнение поручения.