СК: причиной смерти двоих участников забега в Хибинах стало переохлаждение

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Причиной смерти двух участников трейлового забега в Мурманской области стало переохлаждение. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по области.

В ведомстве уточнили, что всего по уголовному делу проходит трое потерпевших, в том числе пострадавшая местная жительница, которая была госпитализирована.

По факту произошедшего задержан организатор забега. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

О гибели жительницы Санкт-Петербурга 1963 года рождения и москвича 1978 года рождения во время трейла в Мурманской области стало известно в воскресенье, 6 июля. Инцидент произошел на фоне сложных погодных условий. Губернатор региона Андрей Чибис сообщал, что мероприятие организовала частная компания.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Организаторы трейл-забега на фоне случившегося отменили все остальные дистанции, а также мероприятия соревнований. Всех участников забега "Спортфест Хибины – 2025", маршрут которого проходил через Хибинский горный массив, эвакуировали.

