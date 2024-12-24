Участница Олимпиады-2022 Софи Хедигер погибла под лавиной в Альпах

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Сноубордистка Софи Хедигер, которая принимала участие в Олимпиаде-2022, погибла на 27-м году жизни во время схода лавины в швейцарской Арозе (Альпы). Это следует из сообщения, размещенного Федерацией лыжных видов спорта Швейцарии (Swiss-Ski) на сайте.

Глава федерации Вальтер Ройссер выразил свои искренние соболезнования родственникам погибшей.

"Для семьи Swiss-Ski трагическая смерть Софи Хедигер омрачила рождественские праздники. Мы безмерно опечалены", – добавил он.

Другой дополнительной информации о гибели спортсменки, как утверждает Ройссер, федерация не будет предоставлять.

Хедигер стала чемпионкой Универсиады прошлого года в сноуборд-кроссе. В сезоне 2023/24 она впервые в карьере стала второй на этапе Кубка мира в Санкт-Морице и третьей в Гудаури. На Олимпиаде в Пекине спортсменка выбыла на стадии 1/8 финала.

Ранее российский лыжник погиб в результате схода лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии. ЧП произошло у склонов Конгдури. При этом еще 6 лыжников из РФ были спасены.

