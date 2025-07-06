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Уголовное дело возбуждено после гибели двух человек во время трейла в мурманских Хибинах. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, во время трейлового забега погибли жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения и москвич 1978 года рождения. В связи с этим возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

На месте происшествия задействованы следователи, которые выясняют все обстоятельства инцидента. Точная причина гибели двух спортсменов пока неизвестна. Она будет установлена после проведения судмедэкспертизы, уточнило ведомство в беседе с ТАСС.

СМИ предположили, что участники забега погибли от переохлаждения. Кроме того, источник в оперативных службах региона сообщил агентству, что "погибшие не были травмированы".

В пресс-службе регионального ГУ МЧС добавили, что спасатели во время поисковых работ обнаружили одного пострадавшего. Его доставили в больницу. Всех остальных участников забега "Спортфест Хибины-2025", маршрут которого проходил через Хибинский горный массив, эвакуировали

Организаторы трейл-забега сообщили в своем телеграм-канале, что отменили все остальные дистанции, а также мероприятия соревнований.

О гибели двух человек в Мурманской области во время трейла стало известно 6 июля. Инцидент произошел из-за сложных погодных условий, уточнил губернатор региона Андрей Чибис. По его словам, мероприятие было организовано частной компанией.

