Итальянская горнолыжница погибла на тренировке в 19 лет

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Горнолыжница из Италии Матильда Лоренци умерла после падения во время тренировки, сообщило итальянское министерство обороны в соцсети Х.

В Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) отметили, что инцидент произошел в горах итальянской провинции Южный Тироль. 19-летняя горнолыжница имела звание капрала итальянской армии и в марте этого года стала чемпионкой Италии в гигантском слаломе.

Ранее 18-летняя велогонщица Мюриель Фуррер из Швейцарии скончалась после падения на чемпионате мира в Цюрихе. Спортсменка получила серьезную травму головы.

Она была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии на вертолете, но врачи не смогли спасти ее. Как писали СМИ, Фуррер ранее заняла 44-е место в гонке на время среди юниоров. Она была послом чемпионата мира в составе швейцарской юниорской команды.