Фото: rowingrussia.ru

Умерла двукратная чемпионка Европы по гребле Наталья Морозова, сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России.

Спортсменка ушла из жизни в возрасте 94 лет.

Морозова выиграла золотые медали чемпионатов Европы по академической гребле 1954 и 1955 годов в четверке распашной с рулевым. Кроме того, она пять раз побеждала на чемпионатах СССР.

Морозова участвовала в Великой Отечественной войне. В 1944 году ее эвакуировали в Заполярье, где в 14 лет она работала наравне со взрослыми. Она получила медали "За оборону Заполярья" и "За победу над Германией".