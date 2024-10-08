Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова умерла в возрасте 35 лет

Фото: vk.com/Федерация альпинизма России

Действующая чемпионка России по ледолазанию Алена Власова умерла на 36-м году жизни, сообщила пресс-служба Федерации альпинизма России.

"До сих пор не верим. Скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким", – говорится в заявлении федерации.

В свою очередь, в Федерации альпинизма Свердловской области сообщили, что Власова умерла 5 октября.

"В начале июня Алену укусил клещ, энцефалит, к концу июня осложнения (менингиальный энцефалит), реанимация, кома, 3 месяца на ИВЛ, пневмония с поражением легких 70%, вчера вечером(5 октября. – Прим. ред.) сердце остановилось", – сообщили в Федерации региона.

Похоронят спортсменку в среду, 9 октября, на Новомакарьевском кладбище.