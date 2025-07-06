Два человека погибли на трейле "Хибины" в Мурманской области

Фото: vk.com/FINISHERR – СПОРТФЕСТ ХИБИНЫ 2025

Два человека погибли в Мурманской области во время трейла (бег по пересеченной местности в естественном ландшафте. – Прим. ред.) "Хибины" из-за сложных погодных условий. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем телеграм-канале.

Он выразил искренние соболезнования родственникам погибших. По словам главы Мурманской области, на месте происшествия работали спасатели. Всем, кто находился на маршруте, была оказана помощь.

Чибис уточнил, что трейл был организован частной компанией. Он пообещал проконтролировать ход расследования случившегося. Также будут выяснены причины, которые привели к гибели граждан.

Ранее горнолыжница из Франции Марго Симон умерла в 18 лет на тренировке в Валь-д'Изер. Девушка погибла в результате несчастного случая, который произошел перед турниром Red Bull Alpine Park.

Соревнования из-за случившегося были отменены. Как заявили СМИ, условия на трассе были хорошими. Симон является чемпионкой Франции в слаломе среди девушек, которым еще не исполнилось 18 лет.

