Во Франции погибла 18-летняя горнолыжница Марго Симон

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Горнолыжница из Франции Марго Симон умерла в 18 лет на тренировке в Валь-д'Изер. Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на заявление французского курорта.

Девушка погибла 24 апреля в результате несчастного случая, который произошел перед турниром Red Bull Alpine Park. Соревнования из-за случившегося были отменены. На данный момент подробности трагедии неизвестны. Однако, как заявили СМИ, условия на трассе были хорошими.

Симон является чемпионкой Франции в слаломе среди девушек, которым еще не исполнилось 18 лет.

Ранее сноубордистка Софи Хедигер, которая принимала участие в Олимпиаде-2022, погибла в возрасте 26 лет во время схода лавины в швейцарской Арозе (Альпы). Глава Федерации лыжных видов спорта Швейцарии (Swiss-Ski) Вальтер Ройссер выразил свои соболезнования семье погибшей, но не предоставил подробности произошедшего.

