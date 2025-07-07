Дело возбуждено после госпитализации ребенка из стоматологии в Одинцове

Фото: Следственный комитет РФ

Уголовное дело возбуждено после ухудшения состояния и госпитализации 4-летнего ребенка, который посетил частную стоматологическую клинику в Одинцове, передает пресс-служба подмосковного Следственного комитета.

Правоохранители возбудили дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни ребенка при проведении операции (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ). Ее сделали 6 июля. Ребенка после ухудшения самочувствия госпитализировали в бессознательном состоянии.

Следователи выяснят детали и причины случившегося. В дальнейшем они проведут допрос персонала клиники, изучат документацию стоматологии и назначат необходимые экспертизы.

Также проверку по факту случившегося инициировали сотрудники Одинцовской городской прокуратуры. Они оценят соблюдение клиникой требований закона о здравоохранении во время оказания помощи пациенту.

По данным ведомства, операция проходила под наркозом. Когда состояние мальчика ухудшилось, бригада экстренной медпомощи отвезла его в другое медицинское учреждение.

"По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", – говорится в сообщении.

Ранее СК Подмосковья возбудил дело по факту гибели женщины после проведения пластической операции в частной клинике Подольска. Следователи уточнили, что пациентка не вышла из состояния наркоза. Она скончалась, несмотря на то, что врачи проводили реанимационные мероприятия.

Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия, изъяли медицинскую документацию клиники, а также допросили ее сотрудников. Была назначена судебно-медицинская экспертиза.