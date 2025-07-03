Бастрыкин запросил доклад по жалобам на группу лиц на чердаке дома в Москве

Фото: Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки в связи с жалобам москвичей на проживание посторонних на чердаке жилого дома. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

В СМИ появилась информация, что в одном из многоквартирных домов Москвы группа лиц на чердаке обустраивает жилые помещения. При этом владелец помещений чердака на жалобы не реагирует.

По данному факту организована доследственная проверка. Центральный аппарат ведомства взял на свой контроль исполнение поручения.

Ранее сообщалось, что хозяин квартиры на юге Москвы создал антисанитарные условия в своем жилище. Мужчина на протяжении семи лет не убирает, из-за чего в помещении стоит сильный неприятный запах. Кроме того, в квартире живут 11 кошек.

Беспорядок и грязь угрожают здоровью соседей, которые неоднократно подавали жалобы в управляющую компанию и другие службы. Однако проблема все еще остается нерешенной.