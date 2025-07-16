Судья Тришкин подал в отставку после удовлетворения запроса о возбуждении уголовного дела

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Судья 2-го Западного окружного военного округа Альберт Тришкин подал в отставку, его просьбу удовлетворила высшая квалификационная коллегия судей (ВККС), сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Председатель СК России Александр Бастрыкин попросил разрешение на возбуждение уголовного дела против Тришкина. Он подозревается в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти к социальной группе и с применением оружия.

Выяснилось, что Тришкин в Московской области во время дорожного конфликта выстрелил в ногу таксисту из незарегистрированного травматического оружия. По факту произошедшего ему грозит лишение свободы до 5 лет.

На заседании 16 июля ВВКС дала разрешение на возбуждение уголовного дела.

Тришкин работал в военном суде с 2016 года. До этого он занимал пост заместителя председателя Мещанского райсуда Москвы. Перед отставкой он рассматривал уголовное дело лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов).

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