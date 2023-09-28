Ученые рассказали, когда вымрет человечество

Ученые из Бристольского университета в Великобритании назвали сроки, когда на Земле могут вымереть большинство млекопитающих, включая людей. По словам специалистов, непригодной для жизни планету сделают геологические процессы, в результате которых все континенты сольются в единый. Спрашиваем экспертов, насколько вероятен такой прогноз.



Враждебная среда

Через несколько миллиардов лет поглощенная солнечная радиация превысит выбросы тепловой радиации и вся жизнь на Земле погибнет. Об этом сообщили исследователи из Бристольского университета в Великобритании. Однако, по мнению ученых, условия, при которых существование на планете млекопитающих окажется невозможным, вероятно, возникнут раньше.

Причиной станут геологические процессы, имеющие отношение к тектонике плит. Ученые считают, что примерно через 250 миллионов лет существующие континенты сольются в единый и образуют так называемую Пангею Ультиму, которая окажется сухой и почти непригодной для жизни.

Из-за того что тектонические плиты будут сдвигаться, выброс углекислого газа участится. Это, в свою очередь, вызовет сильное нагревание Земли. Кроме того, естественная яркость Солнца тоже увеличится. Это станет еще одним фактором, разогревающим атмосферу планеты.





Александр Фарнсворт руководитель проекта Результатом станет по большей части враждебная среда, лишенная источников пищи и воды для млекопитающих.

Фарнсворт уточнил, что при таком исходе пригодными для проживания будут от 8 до 16% суши, на которых останутся только самые приспособленные виды. Для остальных же это означает массовое вымирание. Ученый добавил, что подобный мир непригоден для человечества, поскольку оно сможет выжить, только если создаст себе среду с контролируемым климатом. Кроме того, потребуются и воспроизводимые ресурсы. По мнению Фарнсворта, сейчас это невыполнимо и относится к области научной фантастики.



Беспокоиться нет смысла?

Образование суперконтинента Пангея Ультима остается под вопросом. Об этом Москве 24 сообщил главный научный сотрудник Геологического института РАН Александр Мазарович. По его словам, движение тектонических плит из-за различных факторов может менять свое направление, поэтому однозначно спрогнозировать будущее Земли невозможно.

"Теория об одном большом континенте основана на предположении, что Тихий океан будет постепенно "закрываться". Но когда это все закончится и начнется ли – неизвестно", – пояснил специалист.

Мазарович также обратил внимание, что, по одной из версий, на Земле уже образовывался суперконтинент. Возможно, в связи с этим и происходило вымирание отдельных видов, не сумевших приспособиться, но жизнь на планете не исчезла.

"Это ведь процесс, который происходит не мгновенно, это не автоавария. На него уходят десятки миллионов лет, а то и сотни. Все живое так или иначе к этому приспосабливается. Причем делает это мгновенно", – подчеркнул эксперт.

Однако человечество в том виде, в котором оно есть сейчас, скорее всего, не просуществует до гипотетического момента образования Пангеи Ультимы. Об этом в беседе с Москвой 24 сообщил доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Станислав Дробышевский.

По его словам, само по себе создание новых континентов не вызывает вымирания, так как за историю Земли они не раз формировались и распадались, и жизнь на них продолжалась.





Станислав Дробышевский доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Но 250 миллионов лет – это такой промежуток времени, что там будет уже вообще не человечество. Даже если мы выживем, это будем уже настолько не "мы", что беспокоиться об этом сейчас нет ни малейшего смысла.

При этом антрополог усомнился, что человечество в принципе просуществует до момента образования нового континента. По его словам, в ближайшие 200–300 лет населению Земли предстоит столкнуться с загрязнением планеты, нехваткой пресной воды, кислорода и истощением ресурсов. Эти факторы, по мнению Дробышевского, играют большую роль в вопросе выживания человечества.



Степан Жирнов