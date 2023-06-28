Развитие ИИ может в скором времени уничтожить человечество – СМИ

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Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может привести к вымиранию человечества уже в ближайшие годы, сообщает The Week со ссылкой на ученых и инженеров.

"Более 350 исследователей и инженеров искусственного интеллекта недавно выступили с предупреждением о том, что ИИ представляет опасность, сравнимую с рисками пандемий и ядерной войны", – указано в материале.



В частности, по словам Джеффри Хинтона, опасения, связанные с ИИ, не являются фантастикой. Ученый считает, что угроза человечеству может возникнуть уже через 30 лет, поскольку ИИ так стремительно превращается в сверхразум и может превзойти по интеллекту людей в течение 5 лет.

Хинтон добавил, что не исключает сценарий, при котором люди попробуют задействовать ИИ при создании биологического оружия. Также ИИ могут использовать террористы для отключения финансовых рынков, электросетей и другой жизненно важной инфраструктуры, считает он.

Кроме того, как следует из материала журналистов, ИИ может посчитать человека угрозой на каком-то этапе своего развития. Тогда он может обмануть лидеров стран и заставить их думать, что враг запустил ядерные ракеты, провоцируя на ответные действия.

Ранее об опасности ИИ предупредил Илон Маск. По словам предпринимателя, разум будет находиться в центрах обработки данных, а роботы станут лишь конечным фактором. Маск подчеркнул, что важно вовремя ввести ограничения.

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