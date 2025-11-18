В РПЦ посоветовали не верить искренне в Деда Мороза

Фото: depositphotos/oksun70

Искренне верить в Деда Мороза – неприемлемо для христианина, заявил настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке Федор Бородин в беседе с изданием "Абзац".

Он отметил, что в сказочном образе персонажа "нет ничего страшного", если не наделять его особыми смыслами, и к Деду Морозу нельзя относиться серьезнее, чем к герою сказки.

"Мы как христиане ни в какого вымышленного Деда Мороза не верим. Мы верим в Господа Иисуса Христа. Знаем о жизни его святых, например святителя Николая, который воплощен сейчас в облике Санта-Клауса, но все-таки сильно трансформированного", – указал Бородин.

В Деда Мороза можно верить как в персонажа, который дарит подарки детям, но для христианина неприемлемо воспринимать его как доброго волшебника, поскольку таким образом человек только обманывается, считает представитель РПЦ.

Кроме того, назвать Деда Мороза языческим идолом можно в том случае, если кто-то обращается к нему как к личности, действительно в него веря.

Ранее председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш) назвал видеоигры сомнительным занятием для взрослых. По его словам, для "нормальных взрослых людей" игры будут спортивными или интеллектуальными.

Говоря о том, можно ли в видеоиграх отражать образ Церкви, иеромонах отметил, что если в игре нет ничего богохульного и скверного, никто не будет возражать.

