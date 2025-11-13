В РПЦ назвали видеоигры сомнительным занятием для взрослых

Фото: 123RF.com/milkos

Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш) назвал видеоигры сомнительным занятием для взрослых. Об этом сообщает РИА Новости.

"Для нормальных взрослых людей игры будут спортивные: футбол, баскетбол. Интеллектуальные игры: шахматы, го. Все прочее уже под огромным вопросительным знаком", – сказал он.

При этом он добавил, что для детей игры являются естественным процессом.

Говоря о том, можно ли в видеоиграх отражать образ Церкви, иеромонах отметил, что если в игре нет ничего богохульного и скверного, никто не будет возражать. Так он прокомментировал новость о том, что в России планируют выпустить видеоигру "Лестница в небо", в которой покажут образ Русской православной церкви как жизнетворной силы. Информация об этом появилась на сайте Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

Ранее зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что плюшевые игрушки в виде распятия Иисуса на кресте вызывают вопросы, так как это предмет поклонения, а не игры. При этом он отметил, что игрушки в виде библейских персонажей могут приобщить детей к евангельской истории.

