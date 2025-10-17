Депутат Иванов: освящение офисов поможет поддержать боевой дух сотрудников

Фото: depositphotos/puhhha

Всем российским компаниям нужно освящать офисы, так как это помогает поддерживать энтузиазм и боевой дух сотрудников. Об этом в беседе с изданием "Абзац" заявил депутат Брянской областной думы и руководитель движения "Россия Православная" Михаил Иванов.

"Сам чин очень благостно влияет на состояние людей. После него сотрудники становятся добрее, внимательнее друг к другу", – пояснил депутат.

По словам Иванова, после освящения офисного помещения работа в нем становится более продуктивной, что идет на благо всех российских компаний. Также депутат отметил, что данное действие защищает офис от нечистых помыслов и злых духов.

Ранее Иванов предложил открыть в России круглосуточные храмы, так как ночью в жизни людей тоже происходят важные события. В ситуациях, когда человек переживает трудные моменты, храм должен быть местом силы и утешения даже в ночное время.

