Юрист Кофанов: россияне могут получить дополнительную оплату только за сверхурочную работу

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Россияне могут получить дополнительную оплату только за сверхурочную работу. Об этом Москве 24 рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

Всего в стране, по словам эксперта, существует два вида работы сверх установленной нормы рабочего времени – сверхурочная и в режиме ненормированного графика.

Первая возможна только с письменного согласия сотрудника, подчеркнул юрист. Однако работать в таком режиме можно не свыше 120 часов в год и не более четырех часов за два дня. Сверхурочная работа также предполагает оплату в повышенном размере по сравнению с обычным графиком, уточнил Кофанов. Например, первые два часа переработки рассчитываются в полуторном размере, а последующие – в двойном.

При этом, если переработки не оплачиваются, сотрудник может обратиться в прокуратуру, суд или инспекцию труда, рекомендовал эксперт.

В свою очередь, ненормированный рабочий день прописывается в трудовом договоре, продолжил юрист. По его словам, сотрудник должен знать о нем при приеме на работу.

В таком режиме работника могут привлекать к трудовым обязанностям до начала и после окончания смены без его согласия, но не более трех раз в неделю. За такие переработки доплата не предусмотрена, но работнику дают три дополнительных дня к отпуску, заключил Кофанов.

Россиянам также напомнили, что переработки в предпраздничный короткий день оплачиваются по сверхурочным тарифам. В частности, первые два часа – в полуторном размере, все остальное время – в двойном, уточнила юрист Алла Георгиева. В то же время есть вариант получить отгулы вместо денежной компенсации. О своем выборе стоит сообщить в заявлении на имя работодателя.