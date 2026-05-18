18 мая, 12:08

FAZ: стадо коров убило туристку и тяжело ранило ее мужа в Австрии

Стадо пасущихся коров атаковало супружескую пару туристов в районе Лиенц в Восточном Тироле Австрии. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на местное издание FAZ.

Нападение привело к смерти 67-летней женщины и тяжелым ранениям ее 65-летнего супруга. Последний был доставлен в медучреждение с помощью вертолета.

В материале отмечается, что полицейские пока не могут установить причину агрессивного поведения животных. В частности, они обратили внимание на отсутствие у путешественников собаки, на которую коровы могли бы отреагировать так бурно в попытке защитить маленьких телят.

В связи со случившимся власти и фермеры вновь призвали всех быть осторожными, особенно в Альпийском регионе Германии.

Еще одно нападение животного ранее было зафиксировано на горе Витоша в окрестностях болгарской Софии. Там медведь напал на туриста, в результате чего мужчина скончался.

Тело путешественника со множественными ранами было найдено около одной из туристических хижин. Изначально предполагалось, что он мог погибнуть из-за нападения собак, однако при обследовании территории были найдены следы медведя и медвежонка.

